Tanel Leok: eeskujuks on olnud onu Avo, aga kõige tähtsam on vanaisa Väino

Kui mitmes autasu see Leoki auhinnakapis olla võiks? "Seda ma ei oska öelda. Karikaid on päris palju," tunnistas Leok intervjuus "OP" saatele. "See on väga meeldiv (tunnustus). Mul on üks kingitus veel, mis on väljastpoolt motosporti. See on nüüd teine."

"Spordireporterile on see tegelikult suur rõõm, kui ta on saanud ühe tippsportlase käekäiku jälgida algusest peale. Üsna mitmel alal on mul see õnn olnud ja üks nendest on Tanel Leok," rääkis spordiajakirjanik Are Eller. "Kui sa oled siia maailma sündinud Sõmerpalusse ja motodünastia peresse, siis ega sul valikut tegelikult ei ole. Sa hakkad sõitma motokrossi."

Kes on olnud aga Leoki enda jaoks kõige suurem eeskuju? "Eeskuju on onu Avo, aga kõige tähtsam isik on ikkagi vanaisa Väino olnud. See oli see, kust kõik alguse sai. Kui perekonnasiseselt oli konkurents päris suur, siis tema oli see, kes võib-olla tõmbas neid pingeid maha seal," ütles Leok.

"Motokross on täitsa hullumeelne spordiala," jätkas Eller. "Ta on jube raske füüsiliselt, seal on tohutult riske ja Tanelile on lapsepõlvest alla laotud nii tugev füüsiline põhi, et see on tegelikult uskumatu, et ta on sellisel alal püsinud maailma tipus 20. aastat. Ma loen tipuks seda, kui ta tuli juunioride maailmameistriks kaks aastat järjest. Uskumatu on, et keegi ei ole motokrossi maailmas suutnud seda tempu korrata. Võib ka öelda, et ta pole maailmameistriks tulnud, aga maailmameistriks tulevadki väga vähesed."

"Sel aastal sai mõõt täis, kuna mul on siiani põlveprobleem. Ei ole sellest lahti saanud ja mõtlesin, et vanus on seal maal, et natuke hakkab mõõt täis saama," tunnistas Leok, et varem ei ole tal kordagi loobumismõtteid tekkinud.

Eller jätkas: "Imetlusväärne on see, et ta on seal tipus püsinud ja tal on selline raudne iseloom. Tema hüüdnimi on Eesti Ekspress. Teda ei peatanud mitte miski. Tema läks läbi igalt poolt. Ta võis sõita ka nii, et ta oli põlveoperatsioonist veel täielikult paranemata. Ta sõitis nii kolm-neli etappi teist nägu tegemata. Ühelt poolt võib öelda, et ta on raudne mees, tal on tohutu tahtmine ja siht silme ees ja ta pole mitte kunagi kartnud tööd teha."

"Pigem oli see noorena ego, et tahan teistest parem olla ja ei lepi millegi muuga," arvas Leok ise raudse mehe tiitli kohta. "See viis piisavalt kaugele, aga õigeid unistusi ei täitnud - olla maailma parim."

Kas võib öelda, et Leoki tuules on kasvamas uus põlvkond? "Päris kindlasti Leokide dünastia jätkub, sest huvitav oli see aasta, kus Tanel ei saanud MM-etappe sõita ja ta tegi kodus noortega sellist tööd, et tema grupp ja tema pojad arenesid sellel ajal, mil isadel oli aega nendega tegeleda, kõvasti. Leokide nimi motokrossi maailmast kuskile ei kao ja ei kao ka Tanel Leok," ütles Eller.