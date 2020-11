Lajal: Tanel Leok on läbi aastate olnud Eesti motospordi vedur

Hooaja viimasel etapil Itaalias Trentinos sai 35-aastane Tanel Leok (Husqvarna) MXGP klassis kahe sõidu kokkuvõttes 21. koha. Sarja üldarvestuses lõpetas eestlane tänavu 23. positsioonil. Enda karjääri viimase MM-etapi loodab Leok teha uuel aastal Lätis.

Kahel korral motokrossi juunioride maailmameistriks tulnud Tanel Leok debüteeris MM-sarjas 2001. aastal. Oma parima hooaja tippsarjas tegi ta 2006. aastal, mil saavutas kokkuvõttes neli pjedestaalikohta ning lõpetas üldarvestuses viiendana.

Leok on pika karjääri jooksul saavutanud MX1 klassis kolm etapivõitu, triumfeerides 2008. aastal Iirimaal, 2009. aastal Itaalias ja 2010. aastal Kataloonias.

Eesti koondist on Leok Rahvuste krossil esindanud 19 korral (aastatel 2001–2019).

"Üks asi on jõudnud õige lõpuni ehk Tanelil ei tulnud maailmameistritiitlit, mida oleks kindlasti tahtnud, aga sellises vanuse sõita motokrossi ja teha sellist karjääri nagu Tanel tegi, on väga suur väljakutse motosportlaste jaoks," rääkis Lajal "Spordipühapäevas". "Noortele eeskujuks, et mida aasta edasi vanuses, seda raskem on seal tipus püsida. Ja seda rohkem pead trenni tegema või ennast tõestama. Ilmselgelt Tanel ei olnud enam pjedestaalikonkurentsis, aga ta oli alati punktidel, alati kohal ja alati sõidab lõpuni. See on see, mida olen Tanel juures hinnanud läbi aegade. Motosport on üksikala, aga tema meeskonnas on alati meeskonnamängija, sõidab alati lõpuni, kuni tsikkel sõidab."

Kui mõelda tagasi 20 aastale MM-karussellis, kuidas hinnata Tanel Leoki potentsiaali realiseerimist? "Kui pole kogu aeg Taneli kõrval olnud, on raske öelda, mis jäi tegemata. Kui lugesin ta raamatut, sain aru, et Eestist minnes, keelt mitte osates on väga raske Euroopas läbi lüüa. Tanel ilmselgelt lõi läbi," arutles Lajal. "Aga see natukene, mis puudu jäi, on kindlasti sellest, et oled pärit kaugelt maalt, sul ei ole toetajaid, pead võõrkeelses keskkonnas elama ja koos nendega kõike tegema. Võib-olla seal on eelis Kesk-Euroopa ja suurte riikide sportlastel."

"MM-ile saamiseks pead olema mees. Seal saab ainult 40 starti, ei ole nii, et igaüks tuleb ja proovib," lisas Lajal.

Milline on olnud Tanel Leoki tähendus ja teened Eesti motokrossile? "Eks iga tippsportlane on oma maal iidol ja see, kelle peale väikesed sportlased – motosportlased – vaatavad aukartusega, tahavad tema moodi olla," arvas Lajal. "Tanel on kindlasti Eestis väga hinnatud sportlane."

Millist rolli on ta mänginud Eesti koondises? "Tanel on kõik aastad sõitnud. Ta on meeskonnasõitja. Kui ta Rahvuste krossi meeskonnas on, võid tema peale alati kindel olla – ta tuleb alati lõpuni, ta ei hädalda millegi üle, alati teeb oma töö ära," kiitis Lajal. "Ta on nagu Eesti motospordi vedur olnud läbi nende aastate. See on omamoodi saavutus. Maailmas ei ole teist sellist sportlast, kes oleks nii palju Rahvuste krossil sõitnud ja kogu aeg ka finaalis olnud. See on väga tunnustatud saavutus, üle maailma kirjutatakse sellest igal aastal enne Rahvuste krossi."

"Jutumees ta ei ole," rääkis Lajal Leokist kui inimesest. "Tema töö ja tema mugavustsoon hakkab siis pihta, kui tõmbab kiivri pähe ja istub tsikli selga, seal on ta omas elemendis. Aga motivatsioonikõne tegija ta kindlasti pole, ta on pigem tegudemees."

Lajal rääkis, et Leok on alati enda spordikarjääri kõrvalt noori aidanud ja tema juures käiakse palju trennis, seetõttu usub ta, et Leok jääb kindlasti ala juurde. Kas tema lõpetamise järel jääb Eesti motokrossi auk? "Sel aastal on päris ilusaid vilksatusi tulnud – Meico Vettik Euroopa juunioride kolmas ja Jörgen-Matthias Talviku Euroopa meistrivõistlustel kokku viies, Karel Kutsar Euroopa meister. Eestis on motokross olnud läbi aastate tugev ala ja sealt ikka tuleb neid tippsõitjaid," lausus Lajal.