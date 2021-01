Tanel Leok asus EMF-i noortesporti kureerima

Lisaks üldise noortespordi arendamisele on Leok ka EMF-i krossikomisjoni liige, kus tema vastutusalaks on samuti noortetöö.

"Kuigi eelmise hooaja teises pooles otsustasin MM-karjäärile joone alla tõmmata, olin veendunud, et jään tegema seda, mida kõige paremini oskan. Algselt arvasin, et toimetan ainult enda poistega, kuid siis tulid mängu paar EMF-i inimest, kes pakkusid mulle uue ja huvitava väljakutse," rääkis Leok. "Tööpõld saab kindlasti suur olema, kus pean end ka teiste aladega kurssi viima, kuid kuna enamus aladest saavad alguse siiski motokrossist, siis on see vast veidi lihtsam."

Ühe esimese asjana uuendas Leok Team Estonia noortekoondise liikmete nimekirja, kuna osad sõitjad on vahetanud masinaklassi ja on lisandunud ka uusi sõitjaid, kes võiksid koondisse kuuluda. "Meil saab olema sarnaselt suure Team Estoniaga kaks koondist, A ja B, kuhu kuulumise kriteeriumid sain oma eelkäijalt ning nendega peab veel veidi vaeva nägema," selgitas Leok. "Meie hooaja suurim võistlus saab kindlasti olema juunioride MM Kreekas, kuhu me läheme välja Team Estonia meeskonnaga. Enne seda peavad aga nii A kui B kandidaadid tublid olema ja osalema edukalt nii Euroopa meistrivõistluste regioonietappidel ja EM-finaalis. Ning otseloomulikult ka Eesti kohalikel meistrivõistlustel."

Esimese ühistreeningu tegid noored Leokiga Adrenalin Arenal, kus osales kümme 65cc ja sama palju 85cc sõitjaid ning järgmised kokkutulekud on planeeritud kevadisele koolivaheajal või isegi varem. "Seltskond on meil positiivne ja materjali, millega täna ja tulevikus töötada, jagub. See annab lootust, et Eesti on jätkuvalt motospordis maailmas suures pildis," on Leok optimistlik.