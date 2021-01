Suurepärases hoos Manchester City kindlustas Inglismaal esikohta

Manchesteri sinine meeskond suutis külalismeeskonna värava lahti muukida vaid ühel korral, kui üheksandal minutil oli täpne Gabriel Jesus. Kaitses oldi aga kindlad ja nii oli laupäevane mäng viies järjestikune kõrgliigakohtumine, kus ei lubatud endale väravat lüüa.

Viimases 12 Premier League'i matšis on oma puur puhtana hoitud kümnel korral. Kõigi võistlussarjade peale on City nüüd teeninud 12 järjestikust võitu, sellel perioodil on nende väravate vaheks 31:3.

City on 20 mänguga kogunud 44 punkti, teisel kohal oleval linnarivaalil Unitedil on 40 punkti. ManU kohtub laupäeva õhtul Arsenaliga. Kolm päeva tagasi just Manchesteri punast tiimi 2:1 võiduga üllatanud Sheffield jätkab kaheksa punktiga viimasel kohal.

Teised laupäevased tulemused:

Everton - Newcastle 0:2

Crystal Palace - Wolverhampton 1:0

West Brom - Fulham 2:2