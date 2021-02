TTÜ spordiklubi pani kolmele kümnevõistlejale õla alla

Kolm noort kümnevõistlejat - Risto Lillemets, Taavi Tšernjavski ja Kristjan Rosenberg - ei pea sel talvel treeningu ja taastumise pärast muretsema, sest Tallinna Tehnikaülikooli spordiklubi võttis nad oma hoole alla, et pakkuda neile mitmekülgseid võimalusi. Kergejõustik on spordiklubi juhataja sõnul ülikoolis alati au sees olnud, nende liikmete seas on olnud nii Märt Israel, Mikk Pahapill kui ka Magnus Kirt. Nüüd on aeg noore põlvkonna käes.

"Tuli siit meie oma treeneri Risto Jamnese poolt sisend kümnevõistluse noored tegijad liita meie spordiklubiga," selgitas ERR-ile TTÜ spordiklubi juhataja Rait Käbin. "Me leidsime, et see on väga tänuväärt ettevõtmine ja tänu ülikoolipoolsele toele püüame neid oma võimete piires aidata."

Seekord sattusid valikusse üksikalade esindajate asemel just kuningliku kümnevõistluse noored tipud. "Meie nimega läheb kümnevõistlus hästi kokku, meie ülikooli tegemised on samamoodi hästi laialdased. Meile on kümnevõistlus alati olnud südamelähedane."

Risto Lillemets õpib ise samuti TTÜ-s, kolmandal kursusel tootearendus-robootikat, seetõttu esialgu tema trennielus suurt ei muutugi.

"Ma arvan, et see selgub tulevikus. Praegu on raske öelda, sest ma olen siin ka varem teinud trenni ja taastumisvahendeid kasutanud, eks me näe, mis siin paremaks hakkab minema. Ma arvan, et tingimused on seni olnud täiesti suurepärased," sõnas Lillemets.