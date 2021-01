Inter võttis kodus kindla võidu ja jätkab linnarivaali kannul

Inter asus kohtumist juhtima juba seitsmendal minutil, kui Benevento mängijast Riccardo Improtast pall oma väravasse lendas. Esimesel poolajal rohkem väravaid ei löödud. Teisel aga sahistasid Interi mängijad võrku 57., 67. ja 78. minutil. Esmalt oli täpne Lautaro Martinez ja seejärel kahel korral Romelu Lukaku.

Lukaku on nüüdseks Euroopa tippliigades skoorinud 150 korda. Inglismaa kõrgliigas lõi ta kokku 113 väravat, Itaalia kõrgliigas on olnud resultatiivne 37 korral.

Inter on sel hooajal võitnud 13 kohtumist, mänginud viiki viiel korral ja kaotanud kaks mängu. 44 punktiga ollakse linnarivaali AC Milani järel, kellel on kaks silma rohkem, teisel kohal. Kolmandat kohta hoiab Torino Juventus (39 punkti). Benevento on 22 punktiga 12. tabelireal.

Tulemused: Bologna – AC Milan 1:2; Sampdoria – Juventus 0:2, Inter – Benevento 4:0.