ROK-i president optimistlikult: varuplaani Tokyo olümpiaks pole

Rahvusvahelises avalikkuses on viimastel aegadel taas kerkinud tõsisemad küsimused Tokyo olümpiamängude veelkordse edasilükkamise või ärajäämise kohta. Organiseerijad on seni vastava valikukoha kummutanud ja sama liini hoiab ka rahvusvaheline olümpiakomitee.

"Meil pole praegusel hetkel mitte mingit põhjust uskuda, et 23. juulil Tokyo olümpiamänge ei Tokyo olümpiastaadionil ei avata," lausus ROK-i president Thomas Bach uudisteagentuurile Kyodo News.

"Seepärast pole ka plaan B-d ja seetõttu oleme täielikult pühendunud nende mängude turvaliseks ja edukaks muutmisele."

Kuigi korraldajad on jätkuvalt optimistlikud, siis kahtlusi tõstatavad asjaolud, et mängudega seotud kulud aina kasvavad, suur enamus kohalikke leiab, et olümpia ei tohiks sel suvel Tokyos toimuda ja lisaks võitleb kogu maailm jätkuvalt koroonaviirusega.

Algselt pidid Tokyo olümpiamängud toimuma eelmisel suvel, aga pandeemia tõttu lükati need aasta võrra edasi. Praeguse kava kohaselt peetakse olümpia 23. juulist 8. augustini.

Järgmine taliolümpia peaks toimuma pisut enam kui aasta pärast ehk 4.-20. veebruaril 2022 Pekingis.