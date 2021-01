Nõmme Kalju on lähedal Eesti koondislase palkamisele

Marin on Kalju treeningutega liitunud ja kuigi allkirju veel paberitele andnud ei ole, siis kinnitas klubi president Kuno Tehva Soccernet.ee-le, et "suure tõenäosusega näeb Marinit algaval hooajal Kalju särgis."

"Kui õige aeg on käes, siis anname sellest avalikkusele teada. Ta on praegu klubiotsingutel ja kindlasti on tal laua peal ka teisi pakkumisi. Loomulikult soovime Kaljus meeskonda mõnedel positsioonidel täiendada ja üks neist on just Marini oma," lisas Tehva.

