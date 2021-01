Nõmme Kalju määras Kristali duubelmeeskonna juhendajaks

"Denis Homutov lahkus Kaljust eelmise aasta lõpus," kinnitas president Kuno Tehva. Klubist lahkus ka teine Kristali abitreener, pikalt Kaljus töötanud (sealhulgas peatreenerina) Sergei Terehhov, kelle karjäär jätkub Tallinna Legioni abitreenerina, kirjutab Soccernet.ee.

Kalju president avaldas ka, et mullu peatreeneriks olnud ja tänavu Frantsevi abitreenerina jätkava Marko Kristali teine ülesanne klubis on duubelmeeskonna juhendamine. Esiliiga B-s mängiva Kalju U-21 võistkonna senine peatreener Tarmo Neemelo on nüüd Kristali abitreeneriks.

Kalju U-21 säilitas koha Esiliiga B-s üpris napilt, üleminekumängudele siirdunud Võru FC Heliost edestati ainult tänu paremusele omavahelistes mängudes. Kalju on ainuke Premium liiga mulluse esiviisiku klubi, kelle duubel ei mängi 2021. aastal Esiliiga kõrgemal tasemel, kus võistlevad nii FC Flora, Tartu Tammeka, FCI Levadia kui ka Paide Linnameeskonna U-21 meeskonnad.

