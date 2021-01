Legion palkas endale Kaljust lahkunud treeneri

TJK Legioni peatreener Deniss Belov avaldas Soccernet.ee-le, et on uueks hooajaks oma tiimi täiendanud pikaaegse Nõmme Kalju treeneri Sergei Terehhoviga.

Pärast Kaljus mängijakarjääri lõpetamist töötas Terehhov esialgu klubi spordidirektorina, seejärel kolmveerand hooaega peatreenerina ning alates 2015. aasta sügisest abitreenerina. Alates eelmisest nädalast on ta aga Legioni abitreener.

"Kui ma sain teada, et Sergei on vaba, siis kohtusime, arutasime ja jõudsime ühisele keelele. Alates 5. jaanuarist on ta meie ridades. Ta aitab mind treeneriküsimustes, nagu ikka. Esialgu detailsemaks ei lähe, sest kui me hakkame mitut asja korraga tegema, siis me ei jõua kuhugi," usub Legioniga mullu seitsmendaks tulnud Belov.

