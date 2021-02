Eesti jalgpallikoondise ääreründaja liitus Nõmme Kaljuga

"Olen õnnelik, et minust sai Nõmme Kalju mängija. Kalju on alati olnud väga ambitsioonikas ning kõrgete sihtidega klubi, kelle eesmärgid on tuntud kõikidele Eesti jalgpallisõpradele," kommenteeris eelmisel hooajal Viljandi Tuleviku eest 28 mänguga 13 väravat löönud Marin klubi kodulehele.

"Oleme Pavel Marini arengut jälginud juba mitu aastat. Tal on seljataga edukas hooaeg nii Premium liigas kui ka rahvuskoondises ja ma usun, et oleme temaga märki tabanud," ütles võistkonna eestvedaja Kuno Tehva.

Premium liigas on 25-aastase Marini arvel 152 mängu, 29 löödud väravat ja 36 väravasöötu. Eesti rahvuskoondist on ta esindanud 14 mängus ja on neis löönud kaks väravat.