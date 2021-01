Soomlasest hokijuht: olin naiivne, Valgevenes pole midagi muutunud

"Tulenevalt julgeolekuprobleemidest, mis jäävad IIHF-i mõjualast väljapoole, on IIHF-i nõukogu otsustanud, et Minskilt korraldusõiguse võtmine on vältimatu," teatas organisatsioon.

Soomet esindasid esmaspäevasel nõukogu koosolekul IIHF-i asepresident Kalervo Kummola ja riigi alaliidu president Harri Nummela.

"See oli väga rahulik koosolek, otsus võeti laias laastus vastu ühehäälselt," rääkis Iltalehtile Kummola. "Arvasin juba siis, kui Aleksandr Lukašenko ei lubanud presidendivalimistele vaatlejaid, et [finaalturniiri korraldamisega] võib esineda raskusi."

Kummola meenutas aastat 2014, kui Valgevene korraldas MM-finaalturniiri esimest korda ning raputas ka endale tuhka pähe. "Rääkisin enne 2014. aasta MM-i sinisilmselt, et see turniir avab Euroopa. Mitte midagi ei ole muutunud ja see mees [Lukašenko] ei muutu samuti," sõnas Kummola.

Minsk pidi turniiri võõrustama koos Riiaga, IIHF võtab nüüd Läti pealinna olukorra lähema vaatluse alla. "Kogu turniir võib toimuda Lätis, aga variandid on ka Herning Taanis ja Bratislava Slovakkias. Rohkem laual pole. Minu arvates peaks finaal igal juhul toimuma Lätis," kinnitas rahvusvahelise föderatsiooni asepresident.

Läti presidendi Krišjanis Karinši sõnul ei ole veel kindel, kas Läti oleks valmis MM-i korraldamise täies mahus enda õlule võtma.

"Oleme otsusega rahul, oleme seda kaua soovinud," sõnas president Läti Delfile. "Oleme valmis omapoolset turniiri Riias korraldama ja jääme ootama, mida otsustab IIHF."

"Kui Riiale pakutakse täismahus korraldamist, peame tõsiselt arutlema lisakulude üle ja selgitama, kes need tasub. Praegu tundub, et turniir toimub ilma pealtvaatajateta või väga vähese arvu pealtvaatajatega, sest kuigi kevad on tulemas, ei ole märke ülemaailmse pandeemia alistamisest. Turniiri toimumise ajal käib Lätis vaktsineerimisprotsess, kuid me ei ole siis veel saavutanud täielikku immuunsust. Peame seda kõike arvesse võtma," rääkis Karinš.