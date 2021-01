Valgevene jäi ilma jäähoki MM-i korraldusõigusest

Rahvusvaheline Jäähokiföderatsioon IIHF teatas esmaspäeval, et on Valgevene pealinna Minski jätnud ilma mai lõpus ja juuni alguses toimuva MM-i korraldusõigusest.

"Tulenevalt IIHF-i mõjualast väljapoole jäävatest julgeolekuprobleemidest on IIHF-i nõukogu otsustanud, et Minskilt korraldusõiguse võtmine on vältimatu," teatas organisatsioon.

"IIHF-i nõukogu konsulteeris sõltumatute ekspertide ja kõigi sidusrühmadega, uurimaks, kas poliitiliste rahutuste ja koroonaviiruse leviku taustal on Valgevenes võimalik turniiri korraldada. Protsessi viimase osana kohtusime eelmisel nädalal Valgevene valitsusega."

Riigi presidendi Aleksandr Lukašenkoga kohtunud IIHF-i president Rene Fasel sõnas nädalataguse kokkusaamise järel, et loodab jätkuvalt Minski valmidusele turniir korraldada, aga et see on võimalik vaid juhul, kui Valgevene üritab rahvusvahelise alaliidu esitatud nõudmisi täita. IIHF nõudis Valgevenelt muuhulgas seda, et valitsus teeks ühiskondlik-poliitilise olukorra parandamiseks opositsiooniga koostööd ning et riigi sportlastel võimaldataks võistlemist jätkata.

"Peame kehtestama süsteemi, milles saaksime olla kindlad, et Valgevene valitsus teeb IIHF-i nõudmiste täitmiseks konkreetseid püüdlusi. Vastasel juhul pole Minskis võimalik finaalturniiri läbi viia," sõnas Fasel siis.

"Kõike seda arvesse võttes on IIHF-i nõukogu otsustanud, et Valgevenes MM-finaalturniiri korraldades ei oleks praegu võimalik tagada võistkondade, pealtvaatajate ja kohtunike heaolu," teatas föderatsioon esmaspäeval.

Minsk pidi 21. maist 6. juunini toimuvat finaalturniiri korraldama koos Läti pealinna Riiaga. "On kahetsusväärne, et Minski ja Riia ühine korraldussoov jääb rahuldamata," sõnas föderatsiooni president Rene Fasel. IIHF-i sõnul hakatakse nüüd uurima, kas finaalturniiri oleks koroonapiirangute tõttu ja reisimise vähendamiseks võimalik pidada ühes asukohas.

Eelmisel nädalal sõnas föderatsiooni president, et Läti on teinud pakkumise korraldada suurvõistlus üksinda. "Läti andis teada, et nad on valmis võõrustama 16 meeskonda kahel erineval Riias oleval uisuväljakul," ütles Fasel uudisteagentuurile TASS. Samas on korraldusõiguse saamiseks soovi avaldanud juba ka Taani ja Slovakkia.