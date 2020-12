Jäähoki MM-i kohal ripuvad küsimärgid, Fasel kohtub Lukašenkoga

Rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) president Rene Fasel sõidab millalgi pärast õigeusu jõulupühi (7. jaanuaril) Valgevenesse, et arutada president Aleksandr Lukašenkoga järgmise aasta MM-turniiriga seonduvat.

2021. aasta jäähoki MM on määratud ühiselt Lätile ja Valgevenele, aga pärast tänavu augustis Valgevenes puhkenud rahvarahutusi on selle kavandatud kujul toimumine mitmel korral küsimärgi alla sattunud.

Rahutused algasid Lukašenko järjekordselt presidendiks valimise järel, naaberriik Läti on teda aga kõvasti kritiseerinud ja kutsunud rahvusvahelist avalikkust üles kehtestama Valgevene ametnikele sanktsioone.

Novembris kogunenud IIHF-i nõukogu jõudis otsusele, et veel on liiga vara Minskis ja Riias toimuva turniiri saatuse üle otsustada, aga viimastel päevadel on hakanud taas jõulisemalt levinud kõlakad, mille kohaselt otsitakse Minskile asenduslinna.

MM-turniiri toimumine on suurele hokifännile Lukašenkole kindlasti tähtis. "Kohtun Aleksandr Lukašenkoga ja arutama hetkeolukorda," kommenteeris IIHF-i president Fasel Venemaa uudisteagentuurile RIA. "Me teeme kõik selleks, et maailmameistrivõistlused toimuks Minskis. Teeme selleks kõik endast oleneva."

Jäähoki maailmameistrivõistluste eliitgrupi turniir peaks toimuma 21. maist 6. juunini, kuid lisaks poliitilisele situatsioonile ähvardab võistluste läbiviimist mõistagi ka koroonaviiruse levik.