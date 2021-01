Lukašenkot emmanud üleilmse hokiliidu juht: see läks natuke valesti

Fasel kohtus Minskis Lukašenkoga, et arutada mais-juunis Valgevenesse planeeritud hoki maailmameistrivõistlustega seonduvat. 2021. aasta jäähoki MM on määratud ühiselt Lätile ja Valgevenele, aga pärast tänavu augustis Valgevenes puhkenud rahvarahutusi on selle kavandatud kujul toimumine mitmel korral küsimärgi alla sattunud.

Fasel, kes on alates 1995. aastast ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige, jäi Minskis aga pildile Lukašenkot emmates. Samuti poseeris ta naeratades fotol koos Valgevene hokiliidu presidendi Dmitri Baskoviga, keda süüdistatakse kodumaal rahvarahutustel toime pandud tapmisele kaasa aitamises.

"Pean ütlema, et see läks natuke valesti. See on veidi piinlik," ütles Fasel Šveitsi telejaamale SRF.

Teiste seas kritiseeris Faselit ka Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja. "Fasel surub diktaatoriga käsi ja kallistab teda. Mõne kilomeetri kaugusel on inimesed poliitvangidena kinni ebainimlikes tingimustes," kirjutas Tsihhanovskaja sotsiaalmeedias.

Yle sõnul nimetas soomlasest IIHF-i asepresident Kalervo Kummola kohtumisest avaldatud pilte "šokeerivateks".

"Olime mõned kuud tagasi Läti peaministriga ühenduses videokõne vahendusel, aga tundsime, et peame Valgevene presidendiga igal juhul näost näkku kohtuma," selgitas Fasel hiljem. "Kui jäi mulje, et tegemist oli vaid sõbraliku kokkusaamisega, pole see täpne ja see polnud ka meie kavatsuseks."

"Kohtumine möödus tõsistes toonides ja IIHF pani lauale spetsiifilised ja rasked küsimused. Valgevene valitsus nõustus opositsiooniga pidama avatud ja konstruktiivset dialoogi, et 2021. aasta hoki MM-ilt võtta poliitiline fookus ja kasutada sporti kui inimesi ühendavat jõudu," jätkas Fasel.

Hokiliidu presidendi sõnul soovib IIHF jätkuvalt, et Riia ja Minsk korraldaksid turniiri kahasse, aga ainult juhul, kui Valgevene üritab IIHF-i nõudmisi täita. "Peame kehtestama süsteemi, milles saaksime olla kindlad, et Valgevene valitsus teeb IIHF-i nõudmiste täitmiseks konkreetseid püüdlusi. Vastasel juhul pole Minskis võimalik finaalturniiri läbi viia," lisas Fasel.

IIHF nõuab Valgevenelt muuhulgas seda, et valitsus teeks ühiskondlik-poliitilise olukorra parandamiseks opositsiooniga koostööd ning et riigi sportlastel võimaldataks võistlemist jätkata.