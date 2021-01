Läti on valmis korraldama jäähoki MM-i üksinda

2021. aasta jäähoki MM on määratud ühiselt Lätile ja Valgevenele, kuid pärast tänavu augustis Valgevenes puhkenud rahvarahutusi on selle kavandatud kujul toimumine mitmel korral küsimärgi alla sattunud. Nüüd teatas Läti, et on valmis MM-i üksinda korraldama.

Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF-i) president Rene Fasel avaldas, et Läti on teinud pakkumise korraldada mais-juunis toimuv suurvõistlus üksinda. "Läti andis teada, et nad on valmis võõrustama 16 meeskonda kahel erineval Riias oleval uisuväljakul," ütles Fasel uudisteagentuurile TASS.

Fasel kohtus Minskis ka Valgevene liidri Aleksandr Lukašenkoga, et arutada jäähoki maailmameistrivõistlustega seonduvat ning esitas omapoolsed nõudmised. "Viie-kümne päeva jooksul peaks Minskist saabuma otsus, mida nad otsustavad edasi teha," jätkas Fasel. "Kui me tühistame MM-i toimumise Minskis, siis võib tekkida võimalus, et mõni teine riik tahab korraldusõigust endale." Oma soovi on avaldanud juba näiteks Taani ja Slovakkia.

Jäähoki MM toimub 21. maist 6. juunini.