Kalev/Cramo eksjuhendaja Kairys vallandati Rytase peatreeneri kohalt

Mullu juunis Rytase juhendajaks saanud 43-aastane Kairys tõi meeskonda ka Kitsingu, aga kõikide sarjade peale on viimasest üheksast mängust võidetud vaid kaks.

Kairyse viimaseks kohtumiseks Rytase eesotsas jäi laupäeval Leedu karikasarja veerandfinaalis Utena Juventuselt saadud suur 78:105 kaotus.

"Kõigepealt sooviksime meeskonna viimaste tulemuste ees vabandada, mis ei rahulda ei meie klubi ega Vilniuse korvpallikogukonda," lausus klubi juht Darius Gudelis Rytase kodulehekülje vahendusel.

"Seetõttu ei jäänud meil pärast mängu teisi võimalusi. Me uskusime Donaldasesse ja tema töösse Vilniuses, aga tulemusi vaadates on muudatus vältimatu. Soovime talle järgnevas karjääris edu."

Teisipäeval kaotas Rytas Meistrite liigas võõrsil Peristerile 74:81 ja sellega kadusid üks voor enne alagrupiturniiri lõppu edasipääsuvõimalused.

Leedu kõrgliigas on meeskonnal üheksa võitu ja viis kaotust, mis annab tabelis Kaunase Žalgirise (11-1) ja Panevežyse Lietkabelise (10-4) järel kolmanda koha.

Kairys töötas aastatel 2017-2019 BC Kalev/Cramo peatreenerina ning on vahepeal olnud Pireuse Olympiakose abitreeneri ja Saraatovi Avtodori peatreeneri positsioonil. Kalev/Cramo viimasel hooajal vedas ta meeskonna VTB Ühisliiga veerandfinaali.

Kairyst hakkab Rytases asendama seni tema abilisena töötanud Giedrius Žibenas.