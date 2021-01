Siim-Sander Vene hooaeg on lõppenud, ees kumab operatsioon

Fuenlabrada meeskond on Vene nimekirjast juba kustutanud ning leidnud samale positsioonile ka uue mängija - ameeriklase Kwan Cheathami, vahendab Korvpall.ee.

Vigastuspausi pikkuseks kujuneb ilmselt 4-5 kuud, mis tähendab, et enne suve pole Venelt abi loota ka rahvuskoondisel. Üks arstlik uuring ootab meie meest veel tuleval nädalal ees, ent tõenäoliselt lõikusest pääsu pole.

Vene ise jäi asja kommenteerides stoiliseks, nentides: "No mis ikka teha. Selline see profisport on ja nii juhtub. Maailmas on hullemaid asju ka."