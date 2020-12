OM-kulla sihikule võtnud Duplantis: Bubka oli kui mütoloogiline olend

Doha MM-il hõbedaga leppima pidanud Duplantis ületas veebruaris Poolas maailmarekordit tähistava kõrguse 6.17 ja parandas samal kuul Šotimaal tulemust veel sentimeetri võrra. Septembris võitis ta Rooma Teemantliiga etapi tulemusega 6.15, võttes nii legendaarselt Sergei Bubkalt ka välitingimuste rekordi.

"Ületada 6.15 ja kindlustada oma koht välitingimuste rekordiomanikuna oli minu jaoks välihooaja suurimaks eesmärgiks," rääkis lõppeval hooajal kõik 16 võistlust võitnud Duplantis Reutersile.

"Üles kasvades oli Bubka justkui mütoloogiliseks olendiks. Tema saavutused olid ebareaalsed, need tundusid võimatutena. Iga temalt võetud rekord tekitab äärmiselt eriliselt tunde," lisas Duplantis.

Rootslane on nüüd mõistagi sihikule võtnud Tokyo olümpiakulla. "Saan kindlasti veel kõrgemale hüpata. Alati on arenemisruumi. Kui kõrgele? Ma ei oska öelda, aga mul on veel palju pakkuda. Olümpiavõit on minu unistuseks - mõtlesin sellele juba lapsena," sõnas Duplantis.