Žalgiris võitis Euroliigas viimase sekundi viskest

Kaheksa sekundit enne mängu lõppu oli Žalgiris peal 72:70, siis murdis Nick Weiler-Babb korvi alla ja tabas kaks-pluss-üks rünnaku, viies omakorda Bayerni ühe punktiga ette. Tabloole jäänud nelja sekundi jooksul suutis aga Marius Grigonis tabada raske viske ja tõi leedukatele raske võidu.

Marius Grigonis that is CLUTCH



The winning shot for @bczalgiris! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/18vtnveCxb — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2020

Grigonis viskas Kaunase kasuks 22 punkti (kahepunktivisked 7/10, vabavisked 5/5), Arturas Milaknis lisas 11 punkti. Jalen Reynolds oli Bayerni resultatiivseim 17 punktiga, Weiler-Babb lisas 16 silma.

Novembris ja detsembri alguses Euroliigas kuus järjestikust mängu kaotanud Žalgirisel on nüüd käsil neljamänguline võiduseeria, millega on taas tõustud play-off'i viivale kaheksandale kohale. Tabelis on Leedu hiiul üheksa võitu ja seitse kaotust.