Euroliiga: Žalgiris alistas Raieste klubi, CSKA tõusis ainuliidriks

Poolajaks kaheksa punktiga peal olnud Žalgiris tagas võidu kolmandal veerandajal, mis võideti 24:11. Seitsmest kaugviskest viis tabanud Arturas Milaknis kerkis 15 punktiga üleplatsimeheks, Lukas Lekavicius toetas teda 13 silmaga. Žalgiris tabas kaugviskeid koguni 70-protsendiliselt (18/26).

Baskonia resultatiivseim oli 14 punkti visanud Youssoupha Fall, Alec Petersi arvele jäi 12 punkti. Sander Raieste kuulus küll Baskonia pingile, kuid mänguaega ei teeninud.

Milano Olimpia alistas Fenerbahce 79:71 ja Berliini Alba oli Belgradi Crvena zvezdast üle 90:84. Ülikindla võidu võttis Moskva CSKA, kes oli Istanbuli Anadolu Efesest üle 100:65. Will Clyburn viskas võitjate kasuks 22 ja Darrun Hilliard 16 punkti, Mike Jamesi ning Nikola Milutinovi saldosse kogunes kolmikduubel.

Juba üheksas järjestikune võit tõstis CSKA (11-3) Euroliiga ainuliidriks, Barcelonal on teisena kümme võitu ja kolm kaotust. Žalgiris on kogunud seitse võitu ja seitse kaotust, mis annab neile tabelis üheksanda koha, Baskonial on üks võit vähem ja Raieste klubi on 11. kohal.