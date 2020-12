Olümpiakeelu saanud Lukašenko lubas ROK-i kohtusse kaevata

Lukašenko on juba 1997. aastast olnud Valgevene olümpiakomitee presidendiks, tema poeg Viktor täidab asepresidendi kohuseid. Augustis võitis Lukašenko enda sõnul riigi presidendivalimised ja alustas oma kuuendat ametiaega, opositsiooni sõnul olid tulemused võltsitud ja samal meelel on ka rahvusvaheline üldsus.

Mitmed Valgevene sportlased on ROK-i poole pöördunud palvega võtta Lukašenko küsimuses konkreetne seisukoht. Esmaspäeva õhtul teatas organisatsioon, et Lukašenko, tema poeg ning veel kaks riikliku olümpiakomitee ametnikku pole ROK-i egiidi all toimuvatele võistlustele oodatud.

"ROK on jõudnud järeldusele, et praegune valitsus ei ole Valgevene sportlasi poliitilise diskrimineerimise eest piisavalt kaitsnud ei riigi olümpiakomitees, alaliitudes ega spordiliikumises üldiselt," sõnas ROK-i president Thomas Bach. "See on vastuolus olümpiaharta peamiste printsiipidega ja seetõttu kahjustab olulisel määral olümpialiikumise mainet," lisas ta.

Bachi sõnul ei mõjuta sanktsioonid Valgevene sportlaste võimalusi kvalifitseeruda Tokyo suve- ega Pekingi taliolümpiamängudele. ROK peatas Valgevene olümpiakomiteele igasuguste maksete tegemise, olümpiaks valmistuvatele sportlastele makstakse stipendiume nüüd otse ROK-ilt, mitte läbi riigi alaliidu.

"Peame minema kohtusse ja laskma [Thomas] Bachil ja kogu ROK-i jõugul tõestada, mida ma teinud olen," rääkis Lukašenko teisipäeval. "Kas see on seetõttu, et kaitsen oma riiki? Miks peaksin mina karistada saama? Ma ei ole nendel üritustel 25 aastat osalenud, seega saan sellega hakkama. Kuid kas see küsimus on esitatud kogu olümpiakomiteele? Kõik liikmesriigid, enam kui sada, kas nad on seda arutanud? Nad on juba otsuse teinud!"