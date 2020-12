Dünaamiline duo säras taas ja Tottenham võitis Põhja-Londoni derbi

Kodumeeskond Tottenham läks mängu juhtima 13. minutil, kui Lõuna-Korea tähel Heung-Min Sonil lubati vasakul äärel pikalt palli vedada ning mees keerutas selle enam kui 20 meetrilt suurepärase löögiga Arsenali värava tagumisse nurka.

Avapoolaja ainsal üleminutil tekkis võõrustajatel 4-2 kiirrünnak, Son jättis karistusalas palli Harry Kane'ile, kes virutas viiekasti nurgast palli lati põrkega võrku.

Son ja Kane on käesoleval hooajal olnud hiilgavas hoos - inglasel on kõigi sarjade peale 14 väravat ja 12 resultatiivset söötu, Soni numbrid on vastavalt 13 ja kuus. Inglismaa kõrgliigas on omavahel kombineeritud kümme väravat.

Leicester City alistas Jamie Vardy 90. minuti väravast 2:1 Sheffield Unitedi, Crystal Palace nüpeldas West Bromi võõrsil 5:1.

Võiduga tõusis 24 punkti kogunud Tottenham taas tabeli tippu, kahe punktiga jääb neist maha Chelsea ja kolmega Liverpool, kes kohtub pühapäeva õhtul Wolverhamptoniga.