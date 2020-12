Heas hoos West Ham tõusis Inglismaal viiendaks

Võõrustajad teenisid juba kolmandal minutil penalti, kui West Hami väravavaht Lukasz Fabianski tõmbas karistusalas maha Leedsi ründaja Patrick Bamfordi. Poolakas tõrjus koondisekaaslase Mateusz Klichi soorituse, kuid VAR nägi, et Fabianski astus liiga vara joonelt välja ja Klich teisel katsel ei eksinud.

Tomas Souceki pealöök viigistas 25. minutil seisu, kümme minutit enne lõpuvilet tõi külalismeeskonnale kolm punkti Angelo Ogbonna tabamus.

West Ham on viimasest viiest mängust võitnud neli ja nõnda tõusti tabelis viiendale kohale. Tabeliliidriteks on 24 punkti kogunud Tottenham ja Liverpool, West Hamil on neist neli silma vähem.