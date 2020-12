VAR tõusis Inglise kõrgliigas taas tähelepanu keskmesse

Esmaspäevane Brightoni kohtumine Southamptoni vastu oli suundumas tasapisi viigisadamasse. Brighton läks 26. minutil taas ühest Pascal Grossi penaltist juhtima, kuid Jannik Vestergaard viigistas avapoolaja viimasel minutil seisu, vahendab Soccernet.ee.

Kümmekond minutit enne kohtumise lõppu tegi aga Solomon March Kyle Walker-Petersile väikse vea, mille peale David Coote esialgu karistuslöögiga piirdus. VAR vaatas selle üle ning kuivõrd viga leidis nende arvates aset karistusala joone kohal, siis tuli tagantjärele targana anda penalti.

Was Solly March's challenge on Kyle Walker-Peters in the box?



VAR decided it was... #BHASOU pic.twitter.com/Bal2JtSlHV