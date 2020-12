USA juhtiv ekspert: täitunud staadionitest võime taas mõelda suve lõpul

Korvpalliliiga NBA uus põhihooaeg on koroonapandeemia tõttu lühendatud 72 mängule ja finaalseeria peaks esialgse plaani järgi lõppema kõige hiljem 22. juulil.

"Alustame ohugruppide vaktsineerimist detsembris ja viime seda läbi jaanuaris, veebruaris, märtsis," rääkis Fauci intervjuus Yahoole. "Korvpallimänge külastav tavapublik, kellel pole raskendavaid haiguseid, hakkab vaktsiini saama aprilli lõpus, mais, juunis."

"Seega on suvi lõppemas, enne, kui saame mõelda taas täitunud spordistaadionitele," lisas Fauci. "Arvan, et juuliks ei ole olukord normaliseerunud, aga võime mõelda suve lõpule." Fauci sõnul on võimalik, et septembris võivad ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i tribüünid taas rahvast täis olla.

USA-s sõltub publikuarv osariikide ja linnade seatud reeglitest, mis võivad üksteisest märgatavalt erineda. Näiteks on Floridas teoreetiliselt võimalik juba praegu NFL-i staadionitele tuua täismaja, kuid Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins ja Jacksonville Jaguars on ise publikuarvu piiranud. Texases on lubatud tribüünid täita 50-protsendiliselt ja Dallas Cowboys tõi tänupühadel staadionile 30 000 inimest, aga Californias, kus kehtib jätkuvalt nulltolerants, ei või San Francisco 49ers näiteks oma kodustaadionilgi mängida.