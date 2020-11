Korvpalliliit näeb "mulli" lisakuludest kasu tulevikuks

"Olukord on tõesti erinev kui tavaliste koondisemängude puhul. Seekord pidime organiseerima nii, et koondised, kui nad Eestisse saabuvad - et me võimalikult eraldaks neid kõikidest teistest reisijatest," lausus Eesti korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa ERR-ile.

"Seega oleme kõik koondised vastu võtnud läbi lennujaama VIP-terminali või siis Venemaa koondis tuli Narva piiripunkti kaudu oma bussiga ja sinna saatsime neile vastu politseieskordi. Kõik koondised on viidud otse hotelli bussiga, mis on neile terveks nädalaks spetsiaalselt reserveeritud. "

Kõik võistkonnad asuvad samas hotellis. "Neil on ühes hotellis eraldatud eraldi korrus, kõikide võistluste toitlustus on korraldatud konverentsiruumides, mis on terve nädala nende endi kasutuses. Võimalikult palju peavad püsima eraldatult ka hotelli sees."

Kõik see toob mõistagi kaasa kulud, mida tavapäraselt pole pidanud tegema. "Kindlasti on see eelarvele suurem koormus. Samas on meie suurem eesmärk tuua Eestisse Eurobasket finaalturniiri alagrupimängud. Saame siit päris hea kogemusepagasi kaasa," jätkas Ausmaa.

"Kõik detailid on olnud vaja palju hoolikamalt läbi mõelda, marsruudid nii saalis kui ka hotellis. Ma arvan, et tuleviku mõttes tuleb see meile kasuks."