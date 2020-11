Tomingas: kodus olemise periood kukkus natuke kehvasti välja

"See on teistsugune, see on harjumatu," võttis Tomingas "Ringvaate" saates antud intervjuus kokku kohapealsed olud koroonaviiruse valguses. "Segadust on väga-väga palju. Iga paari päeva tagant anname koroonaproovi, sellele järgneb natuke aega teadmatust, kas pääsesid või mitte. Oht on saada seda koroonat näiteks hotellist, meil on siin mitmes tiimis olnud juba juhtumeid. Samuti on mitmeid huvitavaid reegleid, mida peame järgima. Oleme niiöelda ühe mulli sees, peame vaatame, et me ei käiks poodides, peame järgima väga rangelt hügieenireegleid, maski kandma jne. Eks see nõuab harjumist ja segadust on tõesti palju."

Kuidas Tomingase igapäevane elu välja näeb? "Kui esimestel päevadel söömas käies sai käsi ikka desifintseeritud, siis nüüd jälgin erilise hoolega, et igakord, kui ühislusikat kasutan toidu tõstmiseks, et siis käin käed kindlasti antiseptikuga üle. Mõtlen sellele kogu aeg ja ilmselt on käte nahk kõvasti kannatada saanud," jätkas Tomingas. "Eks ta on tüütu, aga pigem on asi selles, et segadust ja teadmatust on palju. Ebakindel on olla. Mine tea, äkki ma olen mõne nakatunuga kokku puutunud, ei tea mis saab."

"Trennid on meil nagu ikka siin väikese erandiga - trenni minnes pead maski kandma ja ringi liikudes samuti. Trenn on ikka samasugune, selles suhtes ei ole midagi muutunud," ütles Tomingas. "Kui ma aus olen, siis sagimist on tõesti palju olnud ja kodus olemise periood kukkus natuke kehvasti välja. Oli stressirohkem kui tavaliselt. Siia tulles ma ei olnud kõige värskem. Ma usun, et ma olen paari päevaga kosunud ja homme olen kindlasti valmis endast parimat andma," lisas Tomingas.

Kogu tänavuse maailmakarikahooaja kannab üle Eesti Rahvusringhääling.