Kahe laskesuusakoondise liikmed andsid positiivse koroonaproovi

Positiivse koroonaviiruse proovi andsid üks Rumeenia ja üks Moldova sportlane. IBU on teavitanud Soome terviseametit ning nakatunud sportlased on eneseisolatsioonis.

Mõlemad laskesuusatajad olid eneseisolatsioonis ka eelmisel nädalal, kuna nad olid varasemalt koroonaviirusesse nakatunute lähikontaktsed.

Esmaspäeval lendasid MK-karuselli kuuluvad sportlased Austriasse Hochfilzenisse, kus reedel jätkatakse MK-etappidega.

The IBU has conducted the final SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland.



Two athletes from Romania and Moldova have tested positive. (1/3)