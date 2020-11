Liverpool alistas veenvalt Leicesteri ja nihutas klubi rekordit

Jonny Evansi 21. minuti omavärav viis kodumeeskonna juhtima, 41. minutil suurendas nende edu Diogo Jota ja lõppskoori vormistas Roberto Firmino 86. minutil. Liverpool ei ole nüüd koduväljakul kaotanud klubi rekordit tähistavas 64 järjestikuses liigamängus.

Dominic Calvert-Lewin jätkab heas hoos, kui lõi Evertoni 3:2 võidumängus Fulhami üle kaks väravat, West Ham United alistas Sebastien Halleri väravast 1:0 Sheffield Unitedi.

Leeds United oli mängus Arsenali vastu paremaks meeskonnaks, kuid ei suutnud Londoni klubi väravavõrku leida ja matš lõppes väravateta viigiga. Arsenal mängis pea kogu teise poolaja kümnekesi, kui 51. minutil saadeti punase kaardi tõttu väljakult ära vastasmängijat peaga löönud Nicolas Pepe.

Nii Tottenham kui Liverpool on tabeli tipus nüüd kogunud 20 punkti, Chelseal on kolmandana 18 ja Leicesteril sama palju punkte. Punase laternana jätkab Sheffield, kellel on väravate vahe 4:15 juures tabelis vaid üks punkt.