Liverpool jäi veel ühest kaitsemängijast ilma

See on aga järjekordne löök Liverpooli peatreenerile Jürgen Kloppile, sest väidetavalt on Gomezi vigastus tõsine. Liverpoolil olid juba enne kaitseliinis suured mured, sest ilmselt on hooaeg lõppenud põlveoperatsioonil käinud keskkaitsjal Virgil van Dijkil, probleemide küüsis vaevleb van Dijki asendanud Fabinho ning hiljuti sai vigastada paremkaitsja Trent Alexander-Arnold, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks on Liverpooli laatsaretis poolkaitsjad Thiago Alcantara ja Alex Oxlade-Chamberlain. Tagasi on aga keskkaitsja Joel Matip ning Klopp on mänguaega andnud noortele, sest keskkaitses on tegutsenud nii 19-aastane Rhys Williams kui 23-aastane Nathaniel Phillips, kes on tänavusel hooajal kahe peale kokku mänginud neli mängu. Klopp on vihjanud, et hädaolukorras suudab keskkaitses mängida Jordan Henderson.

