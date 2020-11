Klopp: meistritiitlile on kaheksa kandidaati

Hooaja eel peeti valitsevat meistrit Liverpooli soosikuks, kuid kaootiline algus on pakkunud nii mõnegi üllatuse. Kaheksa vooru järel on esikolmikus Leicester City, Tottenham ja Liverpool, ent Southamptoni leiab näiteks neljandalt, Aston Villa kuuendalt ja Crystal Palace'i kaheksandalt kohalt. Manchester City on samal ajal kümnes ja Manchester United alles 14. kohal, vahendab Soccernet.ee.

"Meil võib olla kuni kaheksa tiitlinõudlejat. Mul ei ole probleemi, kui konkurents on tihe," ütles Klopp Daily Mailile. "Ei tundu küll, et keegi jõuaks 100 punktini, isegi 87 tundub kaugel. Aga see polegi tegelikult hetkel oluline. Kui sel hooajal võita suudame, on saavutus ise võibolla vägevamgi kui eelmise hooaja triumf."

