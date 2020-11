Eelmäe võidu võtmest: suutsime vastaste liidri nulli peal hoida

Tartut vedas laupäeval 33 punkti visanud ja kaheksa lauapalli noppinud William Rayman, Kalev/TLÜ liider Brandis Raley-Ross ei tabanud 13 viskest aga ühtegi ja jäi nulli peale.

"Meil oli üle-eelmine mäng TalTechiga veel närvilisem. Ütleks, et oleme oma vigadest õppinud ja seekord mängu käest ei lasknud," rääkis ERR-ile Tartu Ülikooli mängija Hendrik Eelmäe. "Suutsime vastaste liidri mängu lõpuni hoida nulli punkti peal, ma arvan, et sealt see võit ka tuli. Suutsime nende põhiliikumised välja lülitada ja sealt saime ka edu."

"Teadsime, et Tartu on väga agressiivne sats ja nad on tegemas tublit hooaja algust. Eks olime selleks valmis, aga lõpus enam vabu kohti ei leidnud," sõnas Kalev/TLÜ kapten Mario Paiste.

Tartu Ülikoolil on nüüd tabelis neli võitu ja kolm kaotust. Tallinna Kalev/TLÜ-l aga kaks võitu ja seitse kaotust.