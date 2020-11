TalTech/Tradehouse'i peatreener: kindlasti tahaksime kõvemat sparringut

TalTech/Tradehouse on Balti liigas võitnud kõik neli kohtumist ja kindel liider. Nädala alguses otsustasid Eesti, Läti, Leedu võrkpalliliidud aga rahvusvahelised mängud pausile panna, seega tuleb Taltechil toonust hoida ainult koduliiga mängudega.

"Kui ma vaatan enda võistkonna vaatevinklist, siis kindlasti teistel võistkondadel, kes koduses liigas on - neile on nendest mängudest rohkem kasu kui meile," ütles naiskonna peatreener Marko Mett. "Me kindlasti tahaksime kõvemat sparringut... noh, nüüd Balti liigat ei ole, loodame, et ikka elu normaliseerub."

Taltech on ka Eesti naistekoondise baasklubi ja koos valmistutakse jaanuarikuiseks EM-valikturniiriks. "Trenni ikkagi üritame täiega teha, nii kaua kuni meist siin kedagi eneseisolatsiooni ei suunata, nii kaua ikkagi lõhume trenni teha. Võtame päev korraga ja igal juhul mitte mingisugust hinnaalandust," lisas Mett.

Belgia naiste liigas otsustas koondislase Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus kuni jaanuarikuuni koroonapausi pidada. Pajula tuli vahepealseks ajaks Eestisse, kus treenib koos teiste koondislastega TalTechis, aga mängib hoopis TLÜ naiskonna eest.

"See oli mul endine klubi, kui viimati mängisin Eestis ja Marko Mett on mul hea treener, tuttav, ja koondise mängijad on kõik siin, valmistutakse jaanuarikuiseks EM-turniiriks," põhjendas Pajula.

"Kuna TalTechil on tiim täis, ja TLÜ treener võttis muga ühendust, et neil sai mängija just vigastada, siis ma mõtlesin, et miks mitte - poolteist kuud ma siin Eestis olen, võin ju neid aidata."

Motivatsioon püsib kõigele vaatamata kõrgel, sest koondis loodab jaanuaris ilusa tulemuse teha. "Ütlen ausalt, Belgias vahepeal oli raske, kuna kogu aeg lükati mänge edasi," jätkas Pajula.

"Oligi see, et ei tea, kas üldse mängime. Seal läks vaimne pool natuke raskeks, motivatsiooni leidmine, aga nüüd ongi uus siht silme ees. On küll seda motivatsiooni ja tahet."