Portaal: Drell loobus NBA draft'ist

Sarnaselt talitas Drell ka mullu. Eesti korvpalluritest on tänavu noormängijate valiku nimekirjas veel ka Sander Raieste ja Maik-Kalev Kotsar.

20-aastane Drell on tänavu Itaalia kõrgliigas Pesaro klubi eest käinud väljakul kuus korda, visanud keskmiselt 1,8 punkti ja võtnud 1,8 lauapalli mängu kohta.

Traditsiooniliselt varasuvel toimuv draft on koroonaviiruse pandeemiast tingitud olukorra tõttu lükatud tänavu 18. novembrile. Esimese valiku õigus on Minnesota Timberwolvesil.

20-year-old Estonian forward Henri Drell has withdrawn from the 2020 NBA Draft, a source told @Sportando. He is currently playing for Pesaro in the Italian Serie A.