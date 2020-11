CAS otsustab Venemaa sportlaste saatuse aasta lõpuks

Maailma Antidopinguagentuur ehk WADA määras Venemaa sportlastele nelja aasta pikkuse võistluskeelu mullu detsembris. See tähendab, et Venemaa sportlased ei saa osa võtta järgmise aasta Tokyo ja 2022. aasta Pekingi olümpiamängudest. Samuti ei saa nende riigi jalgpallikoondis osaleda 2022. aasta MM-finaalturniiril Dohas. Sportlased, kes tõestavad, et nad ei olnud osalised suures dopinguskandaalis, saavad suurvõistlustel neutraalse lipu all siiski võistelda. Veel ei tohi Venemaa WADA otsuse järgi korraldada järgmise nelja aasta jooksul rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ega selleks õigust taotleda.

Venemaale määrati karistus, kuna selgus, et Mosvka laboratoorium oli lisaks dopinguproovidega manipuleerimisele võltsinud enne üleandmist dokumente. Lisaks olid kustutatud failid, mis oleksid võinud pettuse päevavalgele tuua. Venemaa lükkas taolised väited ümber ja kaebas WADA otsuse spordi kõrgeimasse kohtusse.

Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu kuulas CAS erinevad osapooled üle videosilla vahendusel. "Raske on ennustada, kui kaua protsess aega võtab, aga eeldame, et teavitame osapooli otsusest aasta lõpuks," seisis CAS-i avalduses.