VIDEOD | Diego Maradona tähistab 60. sünnipäeva

Maradona esindas mängijakarjääri jooksul Argentinos Juniorsi, Boca Juniorsi, Barcelonat, Napolit, Sevillat ning Newell's Old Boysi ja tuli Argentina koondisega 1986. aastal maailmameistriks.

Pärast saabaste varna riputamist on Maradona vahelduva eduga olnud ka treeneriks, praegu juhendab ta Argentina kõrgliigas mängivat Gimnasiat, kes on tema käe all 20 mängust võitnud seitse ning viigistanud neli.

Maradonale on sotsiaalmeedia vahendusel õnne soovinud mitmed jalgpallilegendid, teiste seas näiteks Franco Baresi, Gary Lineker ja Lothar Matthäus.

Täna tähistab sünnipäeva ka teise Eesti jalgpallurina Inglismaa kõrgliigas mänginud Ragnar Klavan, kes saab 35-aastaseks.

Happy 60th birthday to Diego Maradona, who had the best warm up routine of all time ???????? pic.twitter.com/kup0R2RANo — FootballJOE (@FootballJOE) October 30, 2020