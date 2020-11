Argentina jalgpallilegend Diego Maradona viidi haiglasse

Kohalikku jalgpalliklubi Gimnasia y Esgrima juhendav Maradona viidi Ipensa haiglasse La Platas, mis asub umbes tunni kaugusel pealinnast Buenos Airesest. 1986. aastal Argentinaga maailmameistriks kroonitud Maradonale tehakse haiglas erinevaid teste, selgitas endise jalgpalluri arst Leopoldo Luque.

Luque sõnul on Maradona tundnud end juba mõnda aega kehvasti ning tema seisundit jälgitakse vähemalt kolm päeva. "Psühholoogiliselt pole temaga kõik korras ning see mõjutab ka tema füüsilist heaolu. Ta pole niivõrd heas seisundis kui ta võiks ja kui ma tahaks. Ta vajab abi ja praegu on õige aeg teda aidata," kommenteeris Luque ajakirjanikele.

Jalgpallilegendi ihuarst ei täpsustanud, mis tervisemure Maradonat vaevab, kuid ütles, et see pole seotud COVID-19-ga.

Endine Napoli, Barcelona ja Boca Juniorsi ründaja oli viimati avalikkuse ees möödunud reedel, mil tema hoolealused kohtusid liigamängus Patronato võistkonnaga. Maradonale kingiti sünnipäeva puhul autahvel ja kook, kuid mängu ta vaatama ei jäänud ja tunnistajate sõnul nägi ta tõbine ja nõrk välja.

Argentina jalgpallilegend on varemgi tervisega hädas olnud. Eelmise aasta jaanuaris oli tal kõhus sisemine verejooks, viimasel MM-il minestas ta Argentina ja Nigeeria vahelisel mängul. 2004. aastal tabasid Maradonat kokaiini tarvitamise tõttu tõsised südame- ja hingamisprobleemid, misjärel suundus ta hiljem võõrutusravile.