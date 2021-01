Pidurdamatus hoos maailmameister jõudis võimsa tähiseni

Kahekordne olümpiavõitja Dick Button tuli aastatel 1946-1952 seitsmel korral järjest USA meistriks. Pärast seda on küll viis meest võitnud neli järjestikust meistritiitlit, kuid viieni pole keegi jõudnud.

"See on uskumatu, see läheb mulle väga hinge," tunnistas Chene. "Dick on meile kõigile olnud suureks eeskujuks ja see on imeline, et mul on võimalus püüda tema jälgedes astuda. Praegu olen tema tasemest veel väga kaugel ja minu jaoks on suur au, et minu nime seesugusest legendist rääkides mainitakse."

Lühikavas sooritas Chen kaks neljakordset hüpet ja teenis kohtunikelt 113,92 punkti. Sellega ületas ta oma suurima rivaali, jaapanlase Yuzuru Hanyu nimele kuuluva maailmarekordi – 111,82 punkti –, aga meistrivõistluste tulemused ei lähe ametlike rekorditena arvesse.

Vabakava alguses oli Chenil kavas neljakordne lutz, paraku ebaõnnestus tal maandumine, aga kukkumist õnnestus siiski vältida. Seejärel tegi ta aga neli puhast neljakordset hüpet ja teenis lõpuks 208,36 punkti. "Ise tundsin, et kõik läks hästi, ma ei mõistnud, miks nii läks. Proovisin aru saada, mis juhtus, et seda ülejäänud hüpetel ei juhtuks," selgitas Chen. "Aga siis unustasin selle lihtsalt ära. Tavaliselt on nii, et kui teen kavas vigu, saan sellest kiiresti üle."

Lehekülje skatingscores.com andmetel on lisaks Chenile vaid kolm meest – Hanyu, Shoma Uno ja Jin Boyang – suutnud vabakavas sooritada neli või enam puhast neljakordset hüpet. Ühtekokku on seda tehtud 14 korral, neist seitsmel korral on sellega hakkama saanud Chen.

Nathan Chen Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Kahe kava kokkuvõttes kogus Chen 322,28 punkti. Hõbemedali võitis Vincent Zhou 291,38 punktiga ning pronksi teenis Jason Brown, kes kogus 276,92 punkti.

Chen edestas küll Zhoud enam kui 30 punktiga, kuid tema viiest meistritiitlist on see kõige napim võit – varasematel kordadel edestas ta hõbemedalivõitjat 58,21, 55,44, 40,72 ja 37,29 punktiga.

Chen on nüüd järjest võitnud 12 võistlust, sealhulgas kaks MM-tiitlit.

Naiste seas vahetas mulluse pronksi kulla vastu Bradie Tennell, võites karjääri teise USA meistritiitli. Tennell oli parim nii lühi- kui vabakavas, kahe kava kokkuvõttes teenis ta 232,61 punkti. Hõbemedali võitis 215,33 punktiga Amber Glenn ja pronksi 214,98 punktiga Karen Chen. Napilt jäi pjedestaalilt välja kahe viimase aasta USA meister, alles 15-aastane Alysa Liu, kes kogus sel korral 213,39 punkti.

Paarissõidus võitsid 228,10 punktiga meistritiitli Alexa Scimeca Knierim ja Brandon Frazier. Jäätantsus edestasid Madison Hubbell ja Zachary Donohue vaid 1,63 punktiga Madison Chocki ja Evan Batesi.