Uruguay poolkaitsja Federico Valverde viis Reali viiendal minutil juhtima, vaid kolm minutit hiljem tõi Ansu Fati tabamus tabloole viigi. Ühtlasi sai viimast nädalat 17-aastasest Hispaania koondislasest ajaloo teine noorim mängija, kes El Clasicos värava löönud - Alfonso Navarro oli 1947. aastal skoorides Fatist vaid kolm päeva noorem.

62. minutil teenis Reali kapten Sergio Ramos vastuolulise penalti ja realiseeris selle ise. Fatil ja Philippe Coutinhol olid võimalused taas viigistada, kuid mängu lõpetas teravamalt külalismeeskond. Barcelona brasiillasest väravavaht Neto tõrjus esmalt Toni Kroosi tugeva soorituse ning seejärel suurepäraselt Ramose löögi, kuid 90. minutil pani Luka Modric kohtumisele punkti.

Tähtis võit tõstis tiitlikaitsja taas La Liga tippu, kuue mänguga on nad kogunud 13 punkti ja edestavad Real Sociedadi ning Villarreali kahe silmaga. Barcelonal on viie mänguga koos seitse punkti, tabelis on Kataloonia meeskond kümnendal kohal.

Enne mängu:

Mõlemad lähevad kohtumisele vastu haavatud olukorras. Barcelona on kahest viimasest liigamängust teeninud vaid ühe punkti: 4. oktoobril viigistati kodus Sevillaga 1:1 ja eelmisel laupäeval kaotati võõrsil Getafele 0:1.

Pisut enesekindlust saadi värske peatreeneri Ronald Koemani juhendamisel teisipäeval Meistrite liiga alagrupiturniiri esimeses voorus, kui külla tulnud Ungari meister Budapesti Ferencvaros alistati 5:1.

Madridi Real saabub Katalooniasse olukorras, kus kaotatud on kaks kodumängu järjest: eelmisel laupäeval Hispaania kõrgliigas Cadizile 0:1 ja kolmapäeval Meistrite liigas Ukraina klubile Donetski Šahtar 2:3.

Eelmisel hooajal ei suutnud Barcelona lüüa aga kahes El Clasicos ainsatki väravat: detsembris kodus tehti Realiga 0:0 viik ja vahetult enne koroonapausi suutis Real koduses Madridis 2:0 võita.

Lionel Messil on kindlasti motivatsioon kõrge, sest viies eelmises vastasseisus Realiga pole ta väravani jõudnud. Real saab kindlasti tuge keskkaitsja Sergio Ramose naasmisest, kes Šahtari vastu ei osalenud.