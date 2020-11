Terviseameti peadirektor: jalgpalliliit ei pidanud oma lubadustest kinni

Lanno meenutas pressikonverentsil 14. oktoobril A. Le Coq Arenal peetud Eesti jalgpallikoondise Rahvuste liiga mängu Armeenia vastu, enne mida andis üks Armeenia delegatsiooni liige positiivse koroonaproovi.

"[14. oktoobri] Hommikul oli reaalselt oht, et see mäng jääb ära. Sealt anti tervisametile alaliidu poolt väga tugevaid lubadusi, et Eesti sportlastele ei teki riski, nende pered ei pea jääma isolatsiooni ja selle tõttu tekivad järeltegevused, mille peale alaliit võttis kohustuse. Pean kahetsusväärselt ütlema, et nendest lubadustest ei peetud kinni," teatas Lanno reedel.

"Mängu toimumise eeldused olid need, et Armeenia koondislased liiguvad tagasi tšarterlennuga ja Eesti jalgpallurid jäävad peale mängu mõneks ajaks isolatsiooni ja teevad täiendavad testid. Meile teadaolevalt lahkusid osad armeenlased (olles lähikontaktsed) riigist liinilendudega, Eesti jalgpallurite isolatsioonikohustuse ja testimise osas on meile edastatud teave aga lünklik," selgitas reedel Delfile terviseameti pressiesindaja Simmo Saar.

Oktoobrikuise mängu hommikupoolikul külastas Armeenia delegatsioon Tallinna Armeenia kirikut ja kohtus Eesti armeenlaste jalgpalliklubi FC Ararat noormängijate ja lapsevanematega, mistõttu rikuti koroonakriisi ajendil loodud UEFA mängude juurde naasmise reeglistikku. "Meie enda töötaja, kes käis ka nende proovi ootel seal hotellis poolteist tundi, nägi seda ise pealt," kinnitas siis rikkumist ka Lanno.

"Terviseamet juhtis 14. oktoobri pärastlõunal jalgpalliliidu tähelepanu sellele, et vastavalt seadustele ja terviseameti juhistele peab positiivse proovi andnud isik olema eraldatud – nii ka oli –, ta tuleb toimetada eraldatult lennujaama – nii ka oli – ning Armeenia koondislased peavad igal pool, välja arvatud väljakul, kandma näomaski ja hoidma distantsi – see toimis alates 14. oktoobri pärastlõunast," vastas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete osakonna juht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee vahendusel. "Teame, et Armeenia koondis rikkus enne seda UEFA juhendit ja seetõttu algatas UEFA nende suhtes uurimise. Peale selle andis terviseamet meile 14. oktoobri pärastlõunal viis soovitust, mille põhjal korraldasime oma tegevused."

"Eesti koondise mängijad, kes mängus osalesid, andsid vastavalt terviseameti soovitusele koroonaviiruse proovi nädal pärast mängu. Tulemused olid negatiivsed. Saime ka välismaal mängivate koondislaste testide sertifikaadid. Eesti - Armeenia mänguga seoses ei toimunud ühtegi nakatumist," toonitas Uiboleht.

Vahetult enne 14. oktoobri kohtumist leppisid terviseamet ja alaliit kokku käitumisreeglites, mille kohaselt pidid jalgpallikoondise mängijad ja toetuspersonal maske kandma väljaspool oma hotellituba ja mänguväljakut. Ülejäänud koondise liikmed pidid pärast mängu püsima oma hotellitoas ega tohtinud sealt vastavalt kehtivale korraldusele lahkuda sealt mujale kui lennujaama.

"Mäng toimub ja edaspidi tuleb nende tagajärgedega tegeleda. Me ei taha kindlasti ühtegi jalgpallurit panna kuidagi riski juurde või võtta põhjendamatuid riske, aga samal ajal meil valikuid ei olnud ning mäng tuli ära pidada," tõdes Uiboleht 14. oktoobril.