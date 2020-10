Rammo kogus kvalifikatsioonisõitudest kohad 32., 8., 37., 18. ja 32. ning on 90 punktiga kokkuvõttes 55. positsioonil.

"Väga keerulised olud on olnud ja üldjoontes olen olnud ehk liiga ratsionaalne olukorras, kus mul tippvormi kiirust praegu taskust võtta pole. Säärase konditsiooni pealt tuleb esikolmiku kohtade nimel, eriti selliste tingimustega, oluliselt rohkem riskida, mida paljud ka teevad," sõnas Rammo kvalifikatsiooni järel. "Nüüd on eelringid läbi ja kõik head saavad rohkem kui kuuekümnepealises kuldgrupis kokku. Tõotab tulla hea, vaiksemates tuultes, taktikaline ettevõtmine, kus mul kaotada väga pole midagi, võita aga palju. Üritan päev-päevalt tunnet paremaks saada ja iga hea sõit ladvikusse on kindlasti kõrge väärtusega."

Võistlust juhib 11 punktiga Suurbritannia purjetaja Michael Beckett. EM-il võistleb 126 meest.

Pühapäeval algavad EM-i finaalsõidud, kus purjetatakse võrdsete suurustega kuld- ja hõbegruppides. Euroopa meister selgub teisipäeva õhtuks.