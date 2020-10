Briti välisminister vihjas võimalusele olümpiamänge boikoteerida

Suurbritannia parlamendiliikmete küsimustele vastanud briti välisminister Dominic Raab ütles, et Hiina poliitikat silmas pidades pole 2022. aasta olümpiamängude boikoteerimine võimatu.

Briti parlamendi välisasjade komisjonis oli arutluse all uiguuride olukord Hiinas. Riigi keskvõimu on pikalt süüdistatud rahvusvähemuse kohtlemises ja nende õiguste rikkumises.

"Üldiselt ütleb mu sisetunne, et sporti tuleb diplomaatiast ja poliitikast lahus hoida, aga alates teatud punktist pole see enam võimalik," lausus minister Raab parlamendisaadikutele, vahendab The Telegraph.

"Minu lähtekoht, et otsime tõendeid, töötame oma rahvusvaheliste partneritega ja arutame, milliseid samme on tarvis teha."

Suurbritannia pole kunagi olümpiamänge boikoteerinud, kuigi vastavaid üleskutseid on riigis tehtud nii 1936. aasta Berliini kui ka 1980. aasta Moskva olümpiamängude eel. Esimesel juhul valitses Saksamaad natsirežiim ja teisel juhul olid nõukogude väed tunginud äsja Afganistani.

Eelmistel taliolümpiamängudel PyeongChangis teenis Suurbritannia viis medalit, neist ühe kulla (Lizzy Yarnold naiste skeletonis).