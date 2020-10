Kardisõitja viskas suurel kiirusel kihutanud konkurenti kaitserauaga

23-aastane itaallane pidi sõidu pooleli jätma 15 ringi järel, ronis siis masinast välja ning viskas suurel kiirusel sõitu jätkanud konkurendi Paolo Ippolito suunas oma kardi kaitseraua. Lisaks temale ohustas jupp veel teisigi sõitjaid, õnneks ei tekitanud intsident rajal suuremat õnnetust.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ