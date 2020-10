Eesti ja Itaalia jalgpallikoondiste mäng viiakse teise linna

Itaalia soovis matši toimumispaika muuta, et vähendada nende meeskonna reisimist. Eesti Jalgpalli Liit tuli Itaalia soovile vastu ning uue toimumiskoha kinnitas ka UEFA. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.45.

Firenze Artemio Franchi staadioni on koduks Serie A-s palliva ACF Fiorentinale. Staadion ehitati 1931. aastal ning renoveeriti 1990. aastal. Staadion on ka varasemalt olnud Itaalia koondise koduväljakuks. Esimest korda võõrustati seal Tšehhoslovakkiat 1933. aastal. Kui vahemikus 1982–2005 mängis koondis seal vaid korra (1993. aastal maavõistluse Mehhio vastu), siis 2006. aastal alistati samal staadionil Saksamaa 4:1 ning 2012. aasta EM-valiksarjas võideti seal Fääri saari ja Sloveeniat. Samas valiktsüklis mängis Itaalia ühes grupis ka Eestiga, kuid toona mängiti meid Modenas üle 3:0. Valiksari osutus Eesti jaoks siiski väga edukaks, sest koondis saavutas Itaalia järel teise koha ja jõudis play-off'i mängudele.

Pealtvaatajaid seonduva info avaldab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Eesti meeste koondise järgmised mängud 2020. aastal (Eesti aja järgi):

07.10.2020 kell 19 Eesti – Leedu, A. Le Coq Arena (maavõistlus)

11.10.2020 kell 19 Eesti – Põhja-Makedoonia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

14.10.2020 kell 21.45 Eesti – Armeenia, A. Le Coq Arena (Rahvuste liiga)

11.11.2020 kell 21.45 Itaalia – Eesti, Firenze Artemio Franchi staadion (maavõistlus)

15.11.2020 kell 16 Põhja-Makedoonia – Eesti (Rahvuste liiga)

18.11.2020 kell 19 Gruusia – Eesti (Rahvuste liiga)