Vormel-2 etapp jäeti karmi avarii tõttu pooleli

Õnnetus juhtus etapi seitsmendal ringil kolmandas kurivs, kui Jack Aitken (Campos Racing) sõitis otsa Luca Ghiottole (Hitech Grand Prix), misjärel mõlema vormelipiloodi sõidukid paiskusid rajaäärsesse turvabarjääri. Ghiotto vormel süttis avarii järel veel põlema, kuid nii itaallane kui Jack Aitken pääsesid tervetena.

RED FLAG (LAP 7/21)



Both Aitken and Ghiotto walk away from their Turn 3 incident#RussianGP ???????? #F2 pic.twitter.com/MDRTc4tTLr — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

????KIRMIZI BAYRAK!????



???? Ghiotto, alev alan aracından çıkmayı başardı. pic.twitter.com/zr4guGhEpo — Krampon F1 (@F1Krampon) September 27, 2020

The marshals are on the scene...



Both Ghiotto and Aitken's cars have been recovered#RussianGP ???????? #F2 pic.twitter.com/4hD6Riht5R — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

Avarii tõttu otsustasid korraldajad sõiduga mitte jätkata ning tulemused pandi paika viienda ringi põhjal. Sprindisõidu võitis nõnda hiinlane Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi Racing), kes edestas venelast Nikita Mazepini (Hitech Grand Prix; +0,818) ja Mick Schmacherit (PREMA Racing; +4,816). Välja jagati pooled punktidest, 18. koha saanud Jüri Vips (DAMS) punktilisa ei teeninud.

???? TOP TEN ????



Taken on countback from Lap 5, here's how the top 10 finished#RussianGP ???????? #F2 pic.twitter.com/JuDzLQB9Xo — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

Vormel-2 sarja hooaeg jätkub 28. novembril Bahreinis.