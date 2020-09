Roomassaares juhivad Martin Rahnel, Martin Lipp ja Jorgen Kuivonen

Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja etapil on avapäeva järel liidriteks Martin Rahnel, Martin Lipp ja Jorgen Kuivonen.

Roomassaares toimuv Saaremaa Merispordi Seltsi regatt sai reedel alguse mõõdukas tuules peetud kolme sõiduga Zoom8 ja Laser 4.7 klassidele ning kahe sõiduga Optimist klassile.

Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupis on 58 noore seas ühe punktiga liidriks Martin Rahnel. Järgnevad Ott Richard Hääl samuti ühe punktiga teisel kohal ning Mia Maria Lipsmäe kahe punktiga kolmandal kohal.

Zoom8 klassis oli avapäeval edukaim kaks punkti kogunud Martin Lipp. 36 sportlase seas on nelja punktiga teisel kohal Britta Maipuu ja kuue punktiga kolmas Elisabeth Ristmets.

Klassis Laser 4.7 juhib võistlust kolme punktiga Jorgen Kuivonen, sama punktiarvuga on teisel kohal Romi Safin. Kolmas on 42 sportlase konkurentsis viie punktiga Karolin Härm.

Optimist klassi juunioride grupis on 25 võistleja seas ühe punktiga esikohal Livia Zingg. Teine on samuti ühe punktiga Tobias Kalle ning kolmandal kohal kahe punktiga Elirin Tuulik.

Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui 400 sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele.