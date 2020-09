Flora loodab eurokohtumiseks parandada palliga mängimist

Flora pole Floriana mängu eel midagi tavapärasest teistmoodi teinud. "Nagu iga nädal. Analüüsime mängu, analüüsime vastast, teeme omad järeldused ja rõhume enda mängule," ütles Flora ründaja Rauno Sappinen.

Möödunudnädalane Reykjaviki mäng küll võideti, aga tõi esile ka mõned kitsaskohad, mida peatreener kindlasti parandada sooviks. "Parandada natuke meie palliga mängu, võib-olla võrreldes eelmise mänguga ja proovida süstida enesekindlust ja julgust meeskonda," lausus juhendaja Jürgen Henn.

Floriana on küll tillukese saareriigi Malta meeskond, kuid Henni sõnul neid alahinnata ei saa, tegemist on tugeva tiimiga. "Suhteliselt jõuline liiga, jõuline meeskond, mängivad päris agressiivselt... samas, kohati suudavad ka päris tehnilised olla."

Penalteid on Flora meeskond igatahes harjutanud. "On ka tõetera selles lauses sees, et trennis sa võid ju lüüa, trennis tuli mõnel mehel hästi, mõnel mehel mitte nii hästi välja," lausus Sappinen. "Aga kõige tähtsam on ikkagi see, kuidas neid suudetakse mängus lüüa, pinge all."

Flora - Floriana mängust teeb näeb neljapäeval alates kell 19.55 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.