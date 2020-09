Kristjan Port: kas oleme huvitatud järgmiste juhtumite ülesotsimisest?

Spordibioloog ja Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port sõnab Mati Alaveri juhtumi valguses, et minevikku muuta ei saa, küll aga tulevikku ja vaja on tagada, et lapsevanemad julgevad ka tulevikus lapsi trenni tuua.

"Sport on selline tegevusvaldkond, kus inimeselt eeldatakse äärmuslikku pingutust. Kui me kultuuriliselt ei loo turvalist tausta, siis sportlane ja treener otsivad lahendusi mitte intellektuaalsest teaduslikust pürgimisest, vaid otsivad apteegist ja laboratooriumist lahendusi, mis on jõhkrad sekkumised ainevahetusse," lausus Port "Aktuaalses kaameras".

"Meie kõigi jaoks on ebameeldiv tunne, kui sind alt veetakse. Meil on tunne, kus me ei ole pigem medaleid võitnud, vaid neid kaotanud. Isegi, kui meil ei ole medalite kohta tõendeid, siis sellega kaasneb ebameeldiv tunne," jätkas Port.

"Me ei saa ajalugu muuta, aga me saame tulevikku kujundada. Selle jaoks peaksime looma vähemalt enda spordiorganisatsioonis ja kultuuriruumis arusaama, kus me ei tõlgenda viimast kümmet aastat. Me ju näeme, kuidas lasti olukorral halvemaks minna."

"Me ei tõlgenda endale erandeid ja süüdistame teisi, vaid peaksime iseenda suhtes kõige karmimad olema," lausus spordibioloog. "Siis saame garanteerida, et lapsevanemad julgevad lapsi trenni tuua ja ei ole selliseid treenereid, kes elu ohtu sätivad."

Pordi sõnul tuleks Alaveri-suguseid juhtumeid julgelt edasi uurida. "Kui me juhuvalimina pistame käe sellisesse keskkonda nagu tippsport ja sealt tuleb antud juhul välja Alaveri juhtum, siis arvatavasti on teisi samasuguseid. Nüüd on küsimus, kas oleme valmis haldama neid järgmisi ja kas oleme huvitatud nende ülesotsimisest."