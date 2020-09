LeBron James oli MVP valimise tulemustes pettunud

Korvpalliliiga NBA põhihooaja kõige väärtuslikuma mängija auhinna teenis teist aastat järjest Milwaukee Bucksi staar Giannis Antetokounmpo. Neljandat korda pidi teise kohaga leppima LeBron James ja Los Angeles Lakersi täht tunnistas, et on tulemustes pettunud.

James teenis vaid 16 esikohahäält, samas kui Antetokounmpo sai 101 võimalikust esikohahäälest lausa 85.

"See ajas mind närvi. See on aus vastus," ütles James pärast läänekonverentsi finaalseeria avamängu, kus Lakers alistas Denver Nuggetsi 126:114. "Mind ajas närvi, et sain 101 häälest ainult 16 esikohta. Ma ei ütle, et võitja ei teeninud MVP auhinda. Aga see ajas mind närvi. Olen karjääri jooksul palju teiseks jäänud, nii liigas kui ka MVP arvestuses."

MVP hääletusel osalevad spordiajakirjanikud üle maailma. Kolmekordne NBA meister James arutles, et hääletussüsteem pole võib-olla kõige parem. "Ma ei tea, kui palju mängu jälgitakse. Ma ei hakka rääkima, millised on hääletamise kriteeriumid või millised need peaksid olema, reeglid on päris palju muutunud sellest ajast saadik kui mina liigaga liitusin," rääkis ta. "Mõnikord valitakse parima meeskonna parim mängija. Mõnikord võidab auhinna mängija, kellel oli statistiliselt parim hooaeg. Nii et ma ei tea. Aga ma tean seda, et Giannisel oli suurepärane hooaeg."